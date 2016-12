"A fost cel mai bun an al meu!" Ronaldo i-a luat din nou fata lui Messi pentru un premiu important

Cristiano Ronaldo ia toate trofeele in acest an!

Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul vedeta al echipei de fotbal Real Madrid, a castigat un nou trofeu in acest an, cu ocazia celei de-a 7-a editii a Globe Soccer Awards, desfasurata marti la Dubai, alaturi de compatriotul sau Fernando Santos, selectionerul care a condus nationala lusitana la victorie cu ocazia EURO 2016.

Ronaldo a cucerit trofeul rezervat celui mai bun jucator al anului, dupa ce a reusit sa castige in 2016 Liga Campionilor cu Real Madrid si titlul de campion european cu reprezentativa tarii sale.

"A fost probabil cel mai bun al al meu de pana acum", a afirmat intr-o scurta inregistrate video jucatorul care si-a mai trecut in palmares in acest an si Balonul de Aur, pentru a patra oara in cariera sa.

Cristiano Ronaldo i-a avut drept contracandidati pe argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) francezul Antoine Griezmann (Atletico Madrid), galezul Gareth Bale (Real Madrid) si englezul Jamie Vardy (Leicester City), ceilalti jucatori nominalizati pentru acest premiu.

Fernando Santos a fost desemnat, la randul sau, cel mai bun antrenor al al anului, dupa ce a condus Portugalia la castigarea titlului european, primul din istoria acestei tari, precizeaza AFP.

Real Madrid a primit, la randul sau, trofeul rezervat celui mai bun club al anului, in timp ce conducatorul sau, Florentino Perez, a intrat in posesia titlului de cel mai bun presedinte de club in 2016.

Spaniolul Unai Emery, actualul tehnician al echipei Paris Saint-Germain, a fost recompensat cu un premiu special pentru performantele realizate la carma fostei sale formatii, FC Sevilla, cu care a reusit sa cucereasca trei ani la rand trofeul Europa League (2014, 2015 si 2016).

Cu ocazia galei de la Dubai, atacantul camerunez Samuel Eto'o a fost recompensat pentru intreaga sa cariera.