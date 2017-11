A fost anuntata data la care se va da Balonul de Aur: 30 de fotbalisti sunt nominalizati, Messi si Ronaldo din nou favoriti. Ronaldo e la un trofeu de marele rival

Castigatorul Balonului de Aur va fi anuntat pe 7 decembrie.

Castigatorul Balonului de Aur, trofeu acordat de publicatia France Football, va fi anuntat pe 7 decembrie, in cadrul unei emisiuni pe site-ul L'Equipe.

Trofeul va fi anuntat de fostul international francez David Ginola, in cadrul emisiunii ce va incepe la ora 20:45.

Lista completa a jucatorilor nominalizati

Neymar (Paris Saint-Germain)

N'Golo Kante (Chelsea)

Luka Modric (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus Torino)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

David De Gea (Manchester United)

Edin Dzeko (AS Roma)

Harry Kane (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

Dries Mertens (Napoli)

Jan Oblak (Atletico de Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Luis Suarez (FC Barcelona)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (AC Milan)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Buffon (Juventus Torino)

Radamel Falcao (AS Monaco)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Mats Hummels (Bayern Munchen)

Isco (Real Madrid)

Toni Kroos ( Real Madrid)

Sadio Mane (Liverpool)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Anul trecut, trofeul i-a revenit lui Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi a castigat pana acum cinci Baloane de Aur, in 2009, 2010, 2011, 2012 si 2015, in timp ce Ronaldo a cucerit trofeul in 2008, 2013, 2014 si 2016.