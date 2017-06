A doua lovitura pentru Real! Modric e anchetat si risca sa ajunga la inchisoare!

Luca Modric este anchetat pentru sperjur si poate ajunge la inchisoare!

De la Real Madrid, Modric poate ajunge direct intr-o inchisoare din Croatia! Celebrul mijlocas ar fi mintit in procesul in care a fost judecat Zdravko Mamic, fostul director executiv al lui Dinamo Zagreb. Acesta ar fi sustras 20 de milioane de euro din club, iar Modric a depus marturie in favoarea lui. Modric a fost interogat deoarece a primit 50% din suma de transfer la Tottenham, intr-o afacere neobisnuita.

Acum, Modric este acuzat de sperjur si risca intre 6 luni si 5 ani de inchisoare!

Este a doua problema majora de la Real Madrid cu legea, dupa scandalul in care este implicat Cristiano Ronaldo. Acuzat de frauda fiscala de 15 milioane de euro, portughezul e pregatit sa paraseasca Spania.