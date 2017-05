A dat un hattrick, a castigat primul titlu cu Feyenoord dupa 18 ani si acum si-a anuntat retragerea! Anuntul lui Dirk Kuyt

Dirk Kuyt a inscris 102 goluri pentru Feyenoord, ultimele 3 venind in meciul care i-a adus titlul!

Dirk Kuyt se retrage din activitate, la trei zile dupa ce a reusit sa castige titlul cu Feyenoord Rotterdam in campionatul Olandei.

Kuyt, in varsta de 36 de ani, a debutat in campionatul Olandei in sezonul 1998-1999 la Utrecht, iar apoi a mers la Feyenoord. El a trecut la Liverpool in 2006, unde a jucat sase ani, iar apoi la Fenerbahce, pentru trei sezoane. Kuyt a revenit la Feyenoord in 2015.

Dirk Kuyt a fost internaţional olandez de 104 ori si a jucat in finala Campionatului Mondial din 2010. Dupa incheierea carierei de fotbalist, el va avea un rol in staf-ul clubului.

Echipa Feyenoord a castigat primul titlu de campioana a Olandei in acest secol, dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), pe Heracles Almelo, in ultima etapa. Dirk Kuyt a reusit un hattrick pentru noua campioana. Kuyt a marcat in minutele 1, '12 si 84 din penalti si a adus primul titlu pentru Feyenoord dupa cel cucerit in sezonul 1998-1999.

Sursa: News.ro