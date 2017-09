9 jucatori suspendati cate 12 etape fiecare dupa ce au atacat arbitrul! Caz HALUCINANT in fotbal

FC Ifeanyi Ubah, club nigerian afiliat lui West Ham United, va avea probleme uriase sa scape de retrogradare in acest sezon!

Echipa a fost lovita de o decizie a federatiei: a ramas fara 9 jucatori importanti, suspendati fiecare cate 12 etape! Nici in loja nu vor mai fi ocupate toate scaunele. Si doi oficiali ai clubului sunt out din fotbal 19 runde!



Hotararea Comisiilor nigeriene vine dupa scandalul de la ultimul meci jucat de Ubah. 3 jucatori l-au atacat pe arbitrul Nakura Auwal, acuzat ca l-a eliminat degeaba pe colegul lor, King Osanga. Alti 6 s-au alaturat si ei violent protestului, in timp ce oficialii Chidi Nwogu si Adrika Obiefuna au participat si ei la scandal.

Doi dintre fotbalistii suspendati, Stephen Eze si Adeleye Olamilekan, au facut parte din lotul Nigeriei pentru African Nations Championship, campionatul continental in care joaca nationale formate exclusiv din jucatori locali. Clubul Ubah a fost amendat cu 4900 de $ si pus sa plateasca 700 $ fiecarui membru al brigazii de arbitri.