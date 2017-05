50 de milioane PE AN! Oferta HALUCINANTA pentru Aubameyang. Unde poate ajunge in schimbul a 80 de milioane de euro

Uriasii din Manchester trebuie sa umble serios la oferta. Aubameyang are o propunere stratosferica din China. Poate deveni cel mai bine platit jucator din lume!



France Football scrie ca Aubameyang e tentat de Tianjin Quanjian cu un contract de 50 de milioane de euro pe sezon! Chinezii ii dau lui Dortmund 80 de milioane ca sa accepte transferul atacantului la care mai viseaza City si United.

Quanjian, nou-promovata in prima liga din China, l-a mai vrut in vara si pe Diego Costa. In cele din urma, brazilianul a ramas la Chelsea, iar echipa lui Cannavaro s-a orientat spre Aubayemang.