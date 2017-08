Steaua, in ULTIMA urna, daca se califica in grupe! Cum arata in acest moment urnele din Liga

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, in direct la ProTV!



UEFA a anuntat capii de serie ai Ligii Campionilor. Steaua e in acest moment in ultima urna si are nevoie un miracol. Asta daca trece de Sporting, miercuri, de la 21:45, in direct la ProTV!

Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus Torino, Benfica Lisabona, Chelsea Londra, Sahtior Donetk, AS Monaco si Spartak Moscova vor fi in prima urna la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor, care va avea loc la 24 august, de la ora 19.00, la Forum Grimaldi din Monaco, informeaza UEFA.

In acest moment sunt cunsocute 22 dintre cele 32 de echipe care vor evolua in grupele Ligii Campionilor, editia 2017/2018. inca zece echipe se vor califica in aceasta faza dupa disputarea partidelor din play-off-ul preliminariilor LC.

Vicecampioana Romaniei are sase de a ajunge in grupe dupa ce a remizat in tur cu Sporting, la Lisabona, scor 0-0. Returul va avea loc la 23 august, pe Arena Nationala. Probabil, FCSB va fi in ultima urna valorica, daca se va califica. Cu coeficient 35.370, Steaua are nevoie ca Sevilla, Napoli, Olympiacos si Liverpool sa fie eliminate in playoff. Toate au castigat in meciul tur.



Meciurile din faza grupelor se vor disputa la urmatoarele date:

12-13 septembrie: Etapa I;

26-27 septembrie: Etapa a-II-a;

17-18 octombrie: Etapa a II-a;

31 octombrie - 1 noiembrie: Etapa a IV-a;

21-22 noiembrie: Etapa a V-a;

5-6 decembrie: Etapa a VI-a.