Steaua a OPRIT vanzarea online! Cate bilete au mai ramas pentru meciul cu Sporting

Steaua a vandut 40.000 de bilete online pentru meciul cu Sporting, care e miercuri, ora 21:45, in direct la ProTV!

Stelistii au mai pastrat 10.000 de bilete ce vor fi scoase la vanzare incepand de vineri la casele de la National Arena.

Oficialii Stelei au pastrat bilete in toate zonele arenei, iar acestea au sanse mari sa fie epuizate in primele ore, cererea fiind imensa. O parte din bilete au ajuns in mainile bisnitarilor, cei care cer sunte de chiar si 20 de ori mai mari pe site-urile de revanzare.



Pretul biletelor la case

Peluze, inelul 3 - 30 lei

Peluze, inelele 1 si 2 - 35 lei

Tribuna 1 si 2, inelul 3 - 40 lei

Tribuna 1 si 2, inelul 2 - 60 lei

Tribuna 2, inelul 1 periferic - 60 lei

Tribuna 2, inelul 1 central - 100 lei

VIP 3 - 250 lei

VIP 2 - 375 lei

VIP 1 - 300 lei