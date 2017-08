Sporting se teme pentru gazonul de pe National Arena! I-au cerut ajutorul lui Niculae: "Le-am zis sa mearga in Ghencea"

Steaua - Sporting e miercuri, 21:45, in direct la ProTV!

Chiar daca a fost schimbat in timp record, gazonul de pe National Arena nu a avut timp sa se prinda, astfel ca sunt sanse mari sa cedeze in timpul partidei. Sporting a aflat de problemele cu gazonul si a decis sa faca antrenamentul oficial la Chiajna. Lusitanii vor sa se antreneze si in ziua meciului si l-au rugat pe Marius Niculae sa-i ajute cu un stadion. Acesta le-a recomandat sa mearga in Ghencea.

"M-au rugat sa-i ajut cu un teren pentru maine dimineata (n.r. miercuri dimineata), pentru ca pe Arena Nationala nu vor sa se antreneze, pentru a proteja gazonul.

Maine e posibil sa se antreneze in Ghencea. Eu le-am dat mai multe variante. Cea mai apropiata e Ghencea. Cei de la Sporting stiau ca aceasta baza e a stelistilor, nu intelegeau. Mi-a luat cateva minute sa le explic.

Azi s-au antrenat la Chiajna, dar e departe si maine nu mai pot merge tot acolo”, a declarat Marius Niculae la Dolce Sport.

Steaua - Sporting e miercuri, 21:45, in direct la ProTV!