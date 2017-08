Si-au luat gandul de la calificare? Anuntul facut de antrenorul lui Sporting despre returul cu Steaua

Steaua - Sporting e miercuri, 21:45, in direct la ProTV!

Sporting si-a dezamagit fanii la meciul tur cu Steaua, cand a obtinut doar o remiza alba in fata vicecampioanei Romaniei. Antrenorul portughezilor a declarat inaintea partidei cu Guimaraes din campionat ca obiectivul principal este cucerirea titlului, trofeu pe care portughezii nu l-au mai castigat din 2002, cand antrenor era Boloni.



"Daca un sezon ar fi decis in doar doua meciuri, ar fi fantastic. Avem un drum lung de facut, iar aceste doua meciuri (n.r. cu Guimaraes, in campionat, si FCSB, in UCL) nu vor fi determinante pentru acest sezon. Eu vreau sa le castigam pe ambele, insa asta nu va transforma sezonul in unul bun sau rau. Ceea ce ne dorim cel mai mult este sa castigam titlul in campionat, iar acum principalul obiectiv este sa castigam partida cu Guimaraes", a declarat Jorge Jesus.

Steaua - Sporting e miercuri, 21:45, in direct la ProTV!