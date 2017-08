"Se face prea multa galagie pentru un egal! Alibec sa vorbeasca mai putin!" Boloni, mesaj DUR pentru stelisti

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, la ProTV!

Ladislau Boloni crede ca stelistii s-au entuziasmat prea tare pentru rezultatul de 0-0 obtinut la Lisabona, iar lui Alibec ii recomanda sa fie mai rezervat in declaratii.



"Eu am vazut meciul doar cu cateva minute inainte ca Pintilii sa fie eliminat. Mi s-a parut ca in faza respectiva, s-a dat un cartonas inutil. Nu era un fault de galben. Per ansamblu, Dumnezeu a fost cu Steaua din ce am vazut in ultimele minute. Meci nul afara e un rezultat pozitiv, dar un 1-1 ar fi fost mai bun.

Din pacate, am vazut ca se vorbeste prea mult dupa acest egal. Prea mare galagie! Cineva a spus ceva de genul: le-am dat peste nas. Ma deranjeaza o astfel de atitudine.

Pai, cu asta se ocupa Alibec?! Imi permit sa le dau un sfat celor de la Steaua: le-as spune sa vorbeasca mai putin. De ce? Fiindca vorbind mult, exista sanse sa vorbeasca prostii!

El ar trebui sa-si vada de joc, in loc sa vorbeasca de datul peste nas. Prea mare galagie dupa un 0-0! Am mai vazut o declaratie, dar zau ca nu stiu de cine a fost data, ca Steaua redevine ce a fost. Aoleu! Ce tupeu! Deocamdata, Steaua e la ani-lumina distanta de ce a fost! Voi, cei din tara, sunteti entuziasmati de Alibec, dar eu am alte standarde, dupa ce l-am vazut pe Lacatus, pe Majearu. Poate ca si eu aveam alte standarde, daca traiam in Romania. Dar mie imi place sa tin stacheta sus...

Am spus inca dinaintea meciului tur ca Steaua se poate califica. Nu pentru ca ar fi mai buna decat Sporting, ca nu e, ci pentru ca are aceasta cultura, aceasta traditie care ii permite sa surprinda. Trebuie sa fie insa umila si cu picioarele pe pamant pentru mansa secunda.

Eu cred ca atmosfera va favoriza echipa mai mare, adica Sporting. Mi-ar fi placut ca returul sa se joace pe Ghencea. Presiunea pusa acolo de 30.000 de oameni ar fi fost mai mare decat cea creata de 50.000 de oameni pe „Arena Nationala“. Iar asta pentru simplul motiv ca in Ghencea tribunele sunt mai aproape de teren. Una peste alta insa, calificarea va fi decisa pe teren de jucatori.", a spus Boloni in Adevarul.