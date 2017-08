Reactia Stelei, dupa cererea URIASA de bilete pentru meciul cu Sporting: "Ne-ar trebui 5 stadioane!"

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, la ProTV!



Parasita de fani in ultimii ani, Steaua si-a recastigat publicul cu rezultatele din preliminariile Champions League.

Dupa victoria spectaculoasa de la Plzen, scor 4-1 si egalul obtinut la Lisabona cu Sporting, Steaua i-a atras ca un magnet pe fani. Partida cu Sporting de miercuri se va disputa cu casa inchisa, iar asteptarile fanilor sunt imense. Daca in campionat, Steaua nu a facut meciuri prea bune in acest start de sezon, echipa lui Dica nu a dezamagit in Europa, iar acum suporterii vor o calificare dupa 4 ani in grupele Champions League.

Suporterii au facut cozi imense la casele de pe National Arena, acolo unde se vand ultimele 10.000 de bilete. Primele 40.000 s-au vandut deja online dupa doar cateva zile.

MM profita de moment sa le reaminteasca celor de la CSA ca FCSB este in continuare Steaua, cel putin din punctul de vedere al numarului de spectatori.



"Ne-ar trebui 5 stadioane. FCSB = Steaua", a postat MM pe Facebook.

Steaua a mai avut stadion plin in ultimii ani doar la meciul cu Manchester City din playoff-ul Champions League, pierdut cu 5-0.