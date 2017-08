Prima reactie a lui Alibec, dupa ce a ramas fara banderola! Replica subtila pentru Becali

Denis Alibec e suparat ca a ramas fara banderola dupa meciul cu Plzen.

Becali s-a saturat de protestele lui Alibec din timpul partidelor si a decis sa-l lase pe jucator fara banderola, asta dupa ce tot el il impusese pe atacant drept liderul din teren al stelistilor.

Alibec s-a suparat ca nu a mai primit banderola in meciul cu Craiova si a refuzat sa mai joace, a lasat sa se inteleaga acelasi Becali. Dica a anuntat insa ca jucatorul are in continuare probleme medicale si a ales sa-l trimita in tribuna inaintea returului cu Plzen, extrem de important pentru soarta Stelei in Europa.

Alibec nu a oferit nicio declaratie publica dupa ce a ramas fara banderola, insa si-a pus pe facebook aseara o imagine mare in care poarta banderola Stelei.

Alibec este in lotul Stelei si anuntat titular miercuri, in returul cu Viktoria Plzen din preliminariile Champions League.