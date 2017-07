"Nu avem forta! Nu poti sa joci asa" Becali, extrem de dezamagit dupa 2-2 cu Plzen! Un jucator e OUT din echipa

Steaua 2-2 Plzen / Gigi Becali e dezamagit atat de rezultatul cu Plzen, cat si de jocul prestat de echipa lui Dica.

"Nu stiu care sunt concluziile, vad ca in fiecare an fac selectie de jucatori, astept echipa, zic ca am intarit-o ca suntem mai puternici ca niciodata, iar apoi sa ajung sa vad ce s-a intamplat. Nu avem forta. Sunt dezamagit mai mult de rezultat. Poate si joc. Daca joci meci de calificare trebuie sa-l castigi", a spus Becali la iesirea din stadion. .

Becali e hotarat sa aduca un fundas central si l-a anuntat deja pe Larie ca nu mai are ce cauta in echipa.

"Eu mai cred in calificare. Calificarea nu e pierduta. Daca nu joci cu fundas central, nu avem cum sa ne calificam. Un fundas a facut cadouri. Mai bine era 0-0 decat 2-2. Nu avem nici fundas dreapta. La primul gol unul se fereste. A dat pasa cu cocoasa. Acum trebuie sa improvizam. Nu putem juca cu Larie.

Cum sa-l bagi pe Achim? Nu ma asteptam sa mai fie la echipa. Uitasem ca mai e la noi", a adaugat Becali la Digi.