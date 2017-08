EXCLUSIV! Gazon nou pe National Arena! Returul dintre Steaua si Sporting se joaca in conditii optime

Sporting - Steaua e marti, 21:45, la ProTV!



Primaria Capitalei anunta gazon nou pe National Arena inainte de meciul Sttelei cu Sporting.

Primaria Bucurestiului va monta un gazon nou pe National Arena in urmatoarele 4 zile, astfel ca acesta va fi pregatit in conditii bune la returul dintre Steaua si Sporting din Champions League.

Echipele care au jucat pe National Arena in ultima perioada s-au plans de starea deplorabila a gazonului.

Schimbarea gazonului va costa sub 100.000 de euro, au asigurat oficialii Primariei. Este a opta schimbare de gazon de pe stadionul care a costat un sfert de miliard de euro, de la inaugurarea din septembrie 2011 si pana acum.

Comunicat

Ca urmare a numeroaselor evenimente sportive care au avut loc in ultima perioada pe Arena Nationala, dar si din cauza caniculei din ultimele saptamani, gazonul de pe Arena Nationala s-a deteriorat.

Astfel, imediat dupa meciul Steaua – Astra Giurgiu, la nivelul PMB s-a constituit o comisie formata din specialisti in intretinere gazon, ingineri horticultori, pentru a analiza suprafata de joc si a lua de urgenta masurile care se impun astfel incat meciurile programate, sa se desfasoare in cele mai bune conditii.

Rezultatele analizelor au fost acelea ca suprafata de joc trebuie schimbata de urgenta avand in vedere ca in perioada 22 august – 1 septembrie, pe Arena Nationala, vor avea loc trei meciuri importante.

Procesul de schimbare va incepe de maine, 15 august si se va termina vineri noapte, 18 august.Noul gazon este produs in Romania, a fost insamantat in septembrie 2016 si aclimatizat pe conditiile din tara noastra..

Ultima schimbare gazon octombrie 2016, iar gazonul a fost adus din Ungaria.

Precizam, de asemenea, ca PMB a demarat procedura de achizitie a unor ventilatoare speciale care sa permita, indeosebi in sezonul cald, ventilarea la nivelul gazonului, umidificarea si racirea temperaturii.