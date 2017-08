"E complicat, dar putem sa-i scoatem!" Teixeira a vorbit cu portughezii dupa tragerea la sorti. Ce spune despre Sporting

Felipe Teixeira revine in tara sa natala pentru meciul cu Sporting de pe 15 august, care in direct la ProTV! Si returul de pe 23 august e la ProTV!

Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Steaua a evitat Liverpool, Sevilla si Napoli, insa a picat cu Sporting Lisabona in playoff-ul pentru Champions League. Cele doua echipe nu s-au mai intalnit pana acum, dar portughezii sunt marii favoriti. Lotul lor e cotat la 200 de milioane de euro, cat toata Liga I!

"Sunt fericit ca ma intorc in Portugalia. Va fi foarte complicat, Sporting e favorita, dar vom incerca sa facem tot posibilul. Trebuie sa scoatem un rezultat pozitiv in meciul tur din Portugalia. Sporting e o echipa forte buna, s-a intarit cu trei-patru jucatori foarte buni. Trebuie sa recunoastem ca Sporting e favorita, dar noi vrem sa contracaram acest factor. Totusi, echipele pe care am vrut sa le evitam au fost Liverpool, Sevilla si Napoli", a declarat Teixeira pentru Record.pt.

Andre Geralde, team manager la Sporting, era fericit ieri dupa tragerea la sorti, insa a anuntat ca portughezii nu vor subestima Steaua.

"Cred ca a fost o tragere la sorti pozitiva pentru Sporting. Trebuie sa ne respectam toti adversarii si, asa cum presedintele Bruno Carvalho a zis ieri, numele nu castiga meciuri. Intalnim o echipa foarte buna, dar suntem capabili sa ne asiguram prezenta in faza grupelor”, a declarat Andre Geralde pentru Sporting.pt.

