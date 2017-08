Diferente URIASE! Ce gazon au gasit stelistii in Portugalia: "Nu calcati iarba, teren sub tratament" FOTO

11:27

In timp ce gazonul de pe National Arena arata ca dupa razboi, stelistii se antreneaza pe un gazon perfect la Lisabona.



Steaua a plecat in aceasta dimineata spre Lisabona, acolo unde se va duela cu Sporting pentru calificarea in grupele Champions League. Sunt sanse mari ca gazonul sa joace un rol important in lupta cu portughezii. Returul de la Bucuresti se va disputa pe un teren prost, dupa ce primaria a anuntat ca nu il poate reface in timp util.



La Lisabona, Sporting are grija maxima chiar si de terenul de antrenament, care arata impecabil in aceasta dimineata. "Nu calcati iarba, teren subt tratament", scria pe o placuta.



"Am vorbit cu administratorul National Arena, a spus ca nu prea are ce sa faca pana la retur pentru un gazon mai bun, dar va incerca sa il aduca la conditii optime", a spus Valeriu Argaseala la plecarea spre Lisabona.



