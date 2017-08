Diferenta uriasa! Lotul lui Sporting, de 10 ori mai bine cotat ca al Stelei! Cine sunt vedetele portughezilor

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 22 august in direct la ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV!

Steaua joaca in premiera cu Sporting Lisabona, in playoff-ul Champions League. Meciul tur are loc la Lisabona, iar returul la Bucuresti, pe 22 august, motiv de speranta pentru echipa lui Dica.

La prima vedere, diferentele dintre cele doua cluburi este uriasa. Lotul lui Sporting este evaluat la aproape 200 de milioane de euro pe transfermarkt.de, in timp ce lotul Stelei este cotat la 20 de milioane!

In aceasta vara, portughezii l-au transferat pe Fabio Coentrao de la Real Madrid, insa cei mai scumpi jucatori din lot sunt campionii europeni Adrien Silva si William Carvalho, cate 25 de milioane de euro. Gelson Martins este cotat la 20 de milioane de euro, in timp ce portarul Rui Patricio este evaluat la 16 milioane de euro!

Sporting il are in lot si pe primul marcator din istorie pe National Arena: Bruno Cesar, adus de la Benfica. Acesta a marcat pentru echipa din Lisabona in meciul cu Otelul din grupele Champions League.