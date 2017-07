Dica si MM au facut pariuri pe numarul de spectatori! Cate bilete s-au vandut pana acum pentru meciul cu Plzen

Steaua - Viktoria Plzen e marti, de la 20:30, in direct la ProTV!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV!

Stelistii asteapta un stadion aproape plin maine seara, la meciul cu Plzen din preliminariile Champions League. "Chiar am facut un pariu cu MM si am spus ca as vrea sa vina 40.000 de oameni, sper sa castig", a spus Dica in conferinta de presa.

Antrenorul Stelei are sanse sa castige pariul. Pana luni seara, Steaua vanduse 25.000 de bilete, iar organizatorii asteapta sa mai vanda si alte 15.000 de bilete pana la startul partidei, care e in direct la ProTV.

"La meciul cu VOluntari am avut 12.000 de spectatori si ati spus ca au fost cam putini, dar m-am uitat la alte meciuri si nu au fost chiar asa de multi suporteri", a spus Dica.