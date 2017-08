Cine ii ia locul lui Budescu in partida cu Plzen! E convins de calificare: "Prima promisa de Becali ne motiveaza!"

Fara Budescu, accidentat, greul de la mijlocul terenului pica pe veteranul Teixeira in meciul de calificare de la Plzen.

MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, PROTV!

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Dupa 2-2 in tur, Steaua merge in Cehia sa forteze o calificare in play-off-ul Champions League. Miza este extrem de importanta, mai ales pentru patronul clubului. Calificarea in play-off inseamna intrarea directa in grupele Europa League si un bonus de aproximativ 6 milioane de euro in conturile clubului.

Dica are insa misiunea de a-i gasi inlocuitor lui Budescu, accidentat in partida tur de pe National Arena. Rolul acestuia va fi preluat de veteranul Teixeira, cel care a si marcat in tur.

"O sa fie un meci foarte greu, pentru ca Plzen nu este deloc o echhipa slaba. Estte important ca noi sa avem rabdare si sa incepem meciul increzatori. Sunt sigur ca vom marca, iar asta va conta foarte mult. Evident, ttrebuie sa fim foarte, foarte atenti, si sa nu primim gol! Sper ca ne vom intoarce cu calificarea de la Plzen! Prima de 30.000 de euro promisa de Becali nu motiveaza, e logic sa fie asa. Patronul ne-a spus ca o sa fie alaturi de noi si ne-a incurajat. Pentru noi e un meci foarte important pe care suntem obligati sa-l castigam. Suntem foarte increzatori ca putem merge mai departe", a spus Teixeira.



Sunt sanse mari ca De Amorim sa isi faca aparitia in primul 11, acesta fiind mult mai experimentat decat tanarul Dennis Man, titularul U21 la partidele din campionat.

Dica mai are de ales intre "renegatul" Ovidiu Popescu si Junior Morais in centrul liniei de mijloc. Cel poreclit "Lampard" la inceputul anului l-a dezamagit pe patron cu Craiova si a intrat in dizgratie. In lipsa de alte solutii, sunt sanse mari ca Dica sa apeleze din nou la jucatorul adus de la ACS Poli.