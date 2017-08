Becali a anuntat ce se intampla cu Dica daca rateaza calificarea: "Antrenorul are un cuvant de spus la el acasa"!

Gigi Becali a mers in cantonamentul jucatorilor inaintea partidei cu Plzen.

Dupa 2-2 in tur, Steaua risca sa rateze calificarea in play-off-ul Champions League. Becali i-a bagat in sedinta pe jucatori, carora le-a promis o prima de 30.000 de euro pentru calificare. Nici Dica nu a scapat, insa antrenorul nu va fi demis in urmatoarele 6 luni, asigura Becali. Totusi, Dica si MM vor trebui sa accepte deciziile lui Becali in privinta banderolei de capitan.



"Nicolae Dica nu are niciun risc. Il iubesc pe el, nu poti sa dai un om afara fara sa-l evaluezi. Dupa ce o sa-l evaluez. O sa primeasca si drept sa puna capitan, peste 6 luni, peste un an, poate doi!", a spus Becali la Digi.



"Am mers la jucatori si le-am spus asa: la fotbal este razboi! Nu mai este joc de fotbal. Sunt miliarde de euro. Aici e unitate militara de elita care se numeste Steaua! Cine nu poate, pleaca la alta echipa! Daca e razboi, le dati 2-3-0. Daca nu, facem egal, mergem in prelungiri. Cred ca noi ne vom califica, mi-a placut declaratia lui Teixeira, care a spus ca jucatorii vor lupta si se vor intoarce acasa calificati", a mai spus Becali.

Becali crede ca tactica abordata cu Alibec va da roade, iar atacantul va incepe sa inscrie pe banda pentru Steaua, dupa ce a ramas fara banderola.

"MM stie fotbal la el acasa. La mine acasa eu stiu mai bine. Il las sa-si faca meseria. MM este cuvantul meu aici cand nu sunt eu. Cand sunt eu, eu pun capitan, eu scot capitan, eu schimb capitan! Nu am gresit cand l-am pus capitan pe Alibec, nici cand l-am scos. O sa vedeti roadele. Poate o sa-l pun din nou. Nu poti sa stii. Alibec e baiat sensbil, trebuie sa lucrezi cu alte metode, nu cele conventionale. Antrenorul are un cuvant de spus la el acasa. Sa puna capitan cand il pun eu sa puna", a spus Becali.