Alibec a intarziat la plecarea Stelei spre Plzen! Meci de totul sau nimic pentru stelisti: "Nu e presiune pe Dica!" FOTO

Lasat fara banderola de Becali, Denis Alibec a intarziat la plecarea Stelei catre Cehia.

Stelistii au plecat azi spre Cehia, acolo unde vor ataca o noua calificare in play-off-ul Champions League.

Din lotul Stelei nu face parte Budescu, accidentat in partida tur. Alibec a fost convocat, dupa ce a fost lasat in tribuna la partida cu Craiova din campionat. Atacantul nu mai este capitanul Stelei, iar azi a ajuns ultimul la imbarcarea in avion, dupa antrenorul Nicolae Dica. Alibec a venit in graba si a prin in cele din urma avionul.



"Dupa repriza a doua cu Craiova, am facut joc bun, plecam optimisti. Budescu a facut un inceput de sezon foarte bun, dar trebuie sa ne descurcam fara el, asta e situatia, sper sa o facem bine. Steaua trebuie sa joace cum a jucat in repriza a doua cu Craiova, a fost cea mai buna repriza facuta de noi in acest inceput de campionat. Este probabil cel mai important joc din aceasta toamna, sper sa trecem cu bine.

Dica are 2 victorii si 2 egaluri, nu are presiune, dar toata lumea asteapta sa ne calificam. Avem si dezavantajul ca jucam cu Plzen, toata lumea ne vedea calificati. Petrolul si Astra i-au eliminat, dar nu e usor. Noi am facut cateva greseli care ne-au costat in partida tur.

Cred ca Denis Alibec vrea sa joace si sa o faca cat mai bine. Eu sper sa joace la fel de bine cum a jucat pentru Astra anul trecut. Antrenorul lor a spus ca nu vor sa traga de timp, nu vor sa se apere, pentru ca asta i-a costat la Bucuresti", a spus Duckadam.