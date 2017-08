"Woaaaa bun mai e wiskey-ul asta!" McGregor a venit beat la conferinta de presa dupa meci. Ce i-a spus lui Mayweather

McGregor a pierdut prin KO in runda a 10-a.

Conor McGregor a avut un noapte teribila in fata lui Floyd Mayweather. Irlandezul a inceput bine meciul, dominand primele doua runde, in care Floyd nu a aruncat aproape nicio lovitura.

Din runda a treia insa, lucrurile au inceput sa se schimbe, Floyd incepand sa puna stapanire pe meci. Din runda a cincea deja, Conor respira cu greu si incepea sa incaseze loviturile adversarului sau.

Irlandezul nu a rezistat decat pana in runda a 10-a, arbitrul intervenind si oprind meciul.

Dupa partida, Conor a venit la conferinta de presa cu o sticla de wiskey in mana si un pahar pe care l-a baut in doar cateva minute. Irlandezul era evident ametit de la alcool insa a avut numai cuvinte de lauda pentru adversarul sau.

"Esti un campion, am numai respect pentru tine. Am simtit ca sunt mai bun in primele runde dar apoi ai facut cateva schimbari tactice si nu am mai stiut ce sa fac. Sunt un tip corect, ai fost mai bun, nu degeaba ai 50 de victorii in palmares", i-a transmis McGregor adversarului sau.