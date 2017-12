"Voi castiga 1 MILIARD de dolari!" Floyd Mayweather poate da cea mai mare lovitura din istorie! Cu cine trebuie sa se bata pentru aceasta suma

Floyd Mayweather sustine ca aceasta este suma de bani pe care o poate incasa daca revine in ring.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Showtime a anuntat oficial ca lupta dintre Floyd Mayweather si Conor McGregor a avut 4.3 milioane de PPV-uri cumparate (persoane care au cumparat evenimentul pentru vizionare), astfel ca recordul inregistrat in 2015 la lupta dintre Mayweather si Pacquiao ramane in picioare (4.6 milioane de PPV-uri).

Mayweather si-a anuntat retragerea din ring dupa meciul din luna august insa acum spune ca este dispus sa se intoarca in ring si ca ar putea castiga nu mai putin de 1 miliard de dolari daca va alege sa revina! Intr-un clip postat pe Youtube, Mayweather spune ca ar fi necesare "3-4 lupte" pentru a incasa acesti bani.

"Stiti deja ca sunt cel care incaseaza o caruta de bani. Nu mi se spune degeaba Money May. Am fost sunat acum nu foarte mult timp si m-au rugat sa ma intorc. M-as putea intoarce chiar in UFC. Daca as dori, m-as putea intoarce, as lupta in octogon. As avea 3-4 lupte in octogon si as castiga 1 miliard de dolari. Nu uitati, sunt Floyd Mayweather si toata lumea ma iubeste" a spus Mayweather.

Daca ar lupta in octogon, primul meci pentru Mayweather ar fi revansa in fata lui Conor McGregor, scriu cei de la Mirror.