"Urmeaza meciul cu Pacquiao?!" Raspunsul surprinzator dat de irlandezul McGregor! Ce lupta isi pregateste

Conor McGregor a castigat peste 30 de milioane din lupta pierduta in fata lui Floyd Mayweather.

McGregor a castigat o avere in urma meciului cu supercampionul ultimelor doua decenii din boxul mondial, Floyd Mayweather. Acum, in presa din America a aparut zvonul potrivit caruia el s-ar putea lupta si cu filipinezul Manny Pacquiao. McGregor a vorbit despre acest lucru!

Conor McGregor a negat faptul ca se va lupta cu Pacquiao, spunand ca urmatorul meci al sau va fi unul pe reguli de MMA. El a dat de inteles ca va reveni in circuitul UFC!

"Vreau ca urmatorul meu meci sa fie o bataie pe cinste. O lupta adevarata de MMA", a spus McGregor.

Conor McGregor nu va duce lipsa de adversari in octogon. Tony Ferguson are 10 victorii la rand si vrea o lupta cu McGregor. La fel, Khabib Nurmagomedov il asteapta pe irlandez in cusca.