SOC: Mayweather a vorbit pentru prima data despre o INFRANGERE in fata lui McGregor. De ce se teme supercampionul din box

Floyd Mayweather s-a declarat pe parcursul ultimelor luni extrem de optimist in privinta luptei cu irlandezul Conor McGregor, despre care a spus ca va boxa pentru prima si ultima data. Acum, pugilistul american si-a mai domolit din ton. El spune ca "odata cu varsta, am mai pierdut din jocul de picioare".

Floyd Mayweather recunoaste ca nu mai are viteza si rapiditatea de odinioara. Trecut de 40 de ani, supercampionul din box se pregateste sa intre din nou in ring.

Mayweather spune ca nu mai este boxerul care ii invingea pe Manny Pacquiao ori Andre Berto.

"El (n.r McGregor) e mult mai tanar. Tineretea e de partea lui. Eu am ceva timp de cand nu am mai facut asta. Am trecut de 40 de ani, nu mai sunt luptatorul de acum doi sau trei ani, am pierdut din jocul de picioare. Daca te uiti pe hartie, poti spune ca McGregor are un avantaj", a spus Mayweather.

Avand un record de 49 de victorii si 0 infrangeri la profesionisti, Mayweather spune insa: "Acest meci nu poate fi unul defensiv. Trebuie sa ma duc peste el! Am datoria aceasta fata de public dupa lupta cu Pacquiao. Oamenii vor fi multumiti dupa acest meci", a mai spus americanul.