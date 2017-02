Se retrage? Bute, dupa ce a incasat un KO brutal in runda a 5-a: "Am nevoie de o pauza, voi vedea ce fac"

Vezi ce a spus Bute dupa meci.

Lucian Bute a fost facut KO in runda a 5-a de Eleider Alvarez, intr-un meci care era extrem de echilibrat dupa primele 4 runde. Bute avusese doua runde bune si incepea sa il domine pe columbian insa acesta l-a surprins cu o combinatie "fatala".

Bute a mai fost facut KO o singura data in cariera, de Carl Froch, in 2012, cand a pierdut titlul mondial IBF. In ultimele meciuri, romanul a pierdut cu DeGale si a facut egal cu Badou Jack, ambele in meciuri de titlu mondial.

Bute nu a comentat o eventuala retragere dar a declarat ca are nevoie de o pauza:

"Vreau sa multumesc tuturor pentru sustinere. Am fost in meci dar m-a surprins. Vrea sa il felicit, a meritat victoria. Am nevoie de o pauza acum. Voi sta de vorba cu echipa mea si vom decide ce facem in continuare", a spus Bute in ring, imediat dupa meci.

Foto: Steven LeBlanc