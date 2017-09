Romanul care se antreneaza cu Mayweather poate scrie istorie in aceasta noapte! Ronald Gavril se bate pentru titlul mondial WBC

Meciul are loc maine dimineata, in Las Vegas, in jurul orei 7.

Boxerul roman Ronald Gavril lupta sambata dimineata pentru titlul mondial WBC la categoria super mijlocie. Acesta va lupta impotriva americanului de origine mexicana David Benavidez. Acesta din urma trebuia sa lupte pentru titlul mondial cu alt adversar, insa acesta s-a accidentat asa ca in locul sau a fost introdus in meciul de titlu Ronald Gavrial.

Nascut la Bacau, Gavril are un palmares de 18 victorii, 14 dintre ele prin KO, si 1 infrangere, in timp ce adversarul sau are 18 victorii si 0 infrangeri. Gavril se antreneaza de mai multi ani la sala lui Floyd Mayweather, fiind unul dintre pugilistii pe care echipa lui Mayweather i-a promovat cel mai mult in ultimii 2 ani.

Gavril a mai castigat o centura mondiala, in octombrie anul trecut, in versiunea NABF, insa nu este una dintre centurile importante in box.

Daca va reusi sa se impuna in meciul cu Benavidez, Gavril va deveni al patrulea campion mondial la profesionisti din istoria Romaniei, dupa Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute si Adrian Diaconu.

In ultimii ani, au mai luptat pentru titlul mondial Lucian Bute, cu James DeGale si Badou Jack, JoJo Dan, cu Kell Brook, si Razvan Cojanu, cu Joseph Parker, insa toti au fost invinsi.