Romanul care vrea sa-i duca pe Dinu si Simion catre titlul mondial impartaseste pasiunea lui Tyson! Un chinez a vrut sa-i dea 100.000 euro pe un porumbel

Romanul care vrea sa-i duca pe Dinu si Simion spre centura mondiala la box castiga multi bani de pe urma porumbeilor. Si Tyson are porumbei de la el.

Don King de Romania are 300 de porumbei cu care se bate in fiecare an la titlul mondial. "Paianjenul", asa il cheama pe campionul lui.

"Din China am avut si o suta de mii de euro oferta pentru el, dar nu pot sa-l vand, e ca si copilul meu", spune Sorin Florea.

Un roman a luat o jumatate de milion de euro pe un porumbel.

Si porumbeii pot avea zile proaste la concursuri, iar stapanii lor pierd o avere.

"Porumbelul meu a sosit primul, dar n-a intrat inauntru, n-a trecut linia de sosire, a stat, s-a mai odihnit si au intrat altii inaintea lui", mai spune el.

Cel mai cunoscut columbofil din lume, Tyson a primit 10 porumbei de la romanul Florea.



Florea creste si canari de competitie.

"Am canarul Bute, acest canar a fost campion balcanic", mai spune Florea.