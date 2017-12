Romania da KOmanda ACUM la Pro X! "Lunetistul" Dinu si "uraganul" Bia lupta in gala sfarsitului de an

Campioni mondiali la juniori, Lunetistul Dinu si Uraganul Bia se bat in gala sfarsitului de an si viseaza departe.

Uraganul Biea a luat titlul mondial la juniori, dar s-a lasat de box dupa ce a ratat Olimpiada din 2008 si s-a batut doar in show-uri tv, in Anglia. Mihai Leu l-a convins sa revina in ring la profesionisti si acum se bate cu un ucrainean.

"Va promit ca aceasta centura va ramane tot jucaria copilului meu" a spus Flavius Bia.



Gala cu Biea, Dinu si Juratoni a inceput la pro x. Meciurile vedeta sunt la Pro tv dupa Vocea Romaniei.