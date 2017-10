ROBOKOP! Faza geniala prin care a dat knockout, apoi a ramas ca un robot in picioare :)) VIDEO

Vezi ce KO a reusit Eubank Jr.

Britanicul Eubank Jr. a reusit un KO fantastic in acest weekend. Acesta l-a invins pe turcul Yildirim intr-o gala ce a avut loc in Germania, si a avansat in semifinalele Super Series, un turneu de 8 luptatori in care doar unul va fi declarat castigator.

Eubank este fiul celebrului Chris Eubank, tatal sau fiind un mare campion in anii 80.

Vezi mai jos combinatia prin care Eubank a reusit un KO uluitor. Turcul era neinvins in 16 meciuri inainte de aceasta partida insa nici nu a stiut ce l-a lovit!