Prima iesire din casa a lui Klitschko dupa infrangerea DEVASTATOARE cu Joshua! Cum arata fata fostului campion mondial

Viata merge inainte pentru Wladimir Klitschko!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Fostul campion mondial al greilor si-a scos iubita in oras a doua zi dupa KO-ul incasat in meciul cu Anthony Joshua. Ucraineanul n-a fost deranjat de intalnirea cu jurnalistii. Imbracat lejer, Klitschko le-a zambit fotografilor. A incercat sa-si ascunda ranile de pe fata cu o pereche mare de ochelari de soare. Nu i-a evitat nici pe fanii care au venit spre el pentru poze si autografe. Wladimir a petrecut cateva minute in fara restaurantului Roka din Canary Wharf alaturi de sustinatorii sai, apoi si-a continuat seara langa logodnica Hayden Panettiere.

Foto: Mirror