Reactia lui Alvarez, dupa ce l-a facut KO pe Bute: "Cea mai frumoasa victorie din cariera mea" 

Lucian Bute a fost facut KO de Eleider Alvarez in runda a cincea.

Columbianul ramane neinvins in 22 de meciuri disputate la profesionisti si va boxa pentru titlul mondial cu Adonis Stevenson, in toamna acestui an.

"Dupa cea de-a treia runda, am simtit ca lasa garda jos. Am incercat lovitura de la distanta, dar nu a functionat. Totusi, din apropiere am avut succes. Este cea mai frumoasa victorie a mea de la medalia de aur cucerita la Jocurile Panamericane din 2007", a declarat Eleider Alvarez, la finalul confruntarii, citat de publicatia canadiana TVA Sports.

"Am avut o prestatie care demonstreaza ca merit un meci de titlu cu Stevenson. Acum nu mai are nici macar o scuza sa nu imi ofere ceea ce merit", a subliniat Alvarez.