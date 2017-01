Razvan Lucescu si Hamza cuceresc Grecia! Doar gigantii de la Olympiakos sunt peste ei in clasament

Xanthi a urcat pe locul 2 in clasament.

Echipa lui Razvan Lucescu are un sezon fantastic in Grecia. Xanthi a urcat pe locul 2 in Grecia dupa victoria cu 2-0 de azi, in fata lui Giannina, pe teren propriu.

Golurile au fost marcate de Soltani si Younes Hamza, fostul atacant al Petrolului fiind in forma de zile mari. Marocanul are 10 goluri in 14 meciuri pentru Xanthi, fiind al doilea golgheter al campionatului, dupa nigerianul Ideye de la Olympiakos, care are 12 goluri.