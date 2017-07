Raspunsul BRUTAL al lui McGregor dupa ce Tyson a spus ca "va fi omorat in ring de Mayweather"! Ce i-a transmis campionul din UFC

Duelul dintre Floyd Mayweather si Conor McGregor de pe 26 august este la doar o luna distanta iar cei doi continua razboiul de la distanta in care se implica multe nume importante din sporturile de contact. Ultimul a fost marele Mike Tyson, cel care nu i-a dat nicio sansa lui McGregor.

"Va fi omorat in ringul de box. Eu m-am enervat pentru ca am crezut ca vor fi folosite reguli de MMA impotriva celor de box pentru ca despre asta e vorba pana la urma: poate un boxer sa bata un tip din MMA?" a spus Iron Mike.

McGregor i-a raspuns la nici o zi distanta lui Mike Tyson. "Foarte dragut Mike. Dar te uiti la noul Don King, baiete. Banii sunt ai mei" a spus McGregor, facand un joc de cuvinte, fiind cunoscuta porecla lui Mawyeather, "Money". McGregor nu s-a oprit aici, postant pe o retea de socializare urmatorul mesaj: "Va veti manca toti cuvintele pentru tot restul zilelor voastre in timp ce eu voi manca homar pentru restul zilelor mele" a scris McGregor.

You are all going to eat your words for the rest of your days, while I eat lobster for the rest of mine. pic.twitter.com/UbDD4ibIP4