Primul roman care boxeaza in fata a 100.000 de oameni! SIMION vs QUIGG, de la 23:00 LIVE pe Sport.ro si apoi pe ProTV dupa Klitschko vs Joshua

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV in aceasta seara! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Viorel Simion da piept in aceasta seara cu Scott Quigg, in cea mai tare gala de box a anului. Acestia se bat chiar inainte de mega confruntarea dintre Klitschko si Joshua, ce are loc imediat dupa miezul noptii, in direct pe ProTV.

Simion va lupta in cea mai vizionata gala de box din istoria moderna, pe Wembley fiind asteptati in jur de 100.000 de oameni!

Celelalte doua meciuri tari ale romanilor din Anglia, Bute vs Froch si Ciocan vs Fury, au strans impreuna aproape jumatate din fanii care vor fi diseara la meci!

Daca se impune, Simion devine challenger obligatoriu la titlul mondial!