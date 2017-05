"Pot sa-l bat pe Joshua cu un brat legat la spate!" Mesajul RAZBOINIC care anunta o noua MEGA-LUPTA

Tyson Fury continua sa-l provoace pe Anthony Joshua, recunoscand insa ca acesta l-a impresionat la meciul castigat cu Vladimir Klitschko.

Urmatorul mare meci din boxul la categoria grea poate fi duelul ultimilor 2 oameni care l-au invins pe Vladimir Klitschko. Tyson Fury, cel care a castigat la decizie in fata ucraineanului in 2015, i-a raspuns la provocare lui Anthony Joshua, cel care i s-a adresat direct dupa ce l-a facut KO pe Klitschko.

Tyson Fury l-a ironizat pe Joshua intr-un interviu pentru Sky Sports: "Stilul face ca luptele lui sa fie spectaculoase dar sunt sigur ca il pot bate pe AJ cu un brat legat la spate. Nici nu am nevoie de incalzire daca vrea acest meci. Am stat departe de ring la fel de mult ca Vladimir Klitschko insa diferenta este ca eu nu am 41 de ani, am 28 de ani" a spus Tyson Fury.

Fury, cel caruia i-au fost retrase centurile mondiale dupa ce a fost depistat pozitiv, a laudat duelul dintre Joshua si Klitschko, spunand ca si-a sustinut conationalul in acest meci: "A fost o lupta excelenta, a oferit divertisment si a fost placut de privit iar eu tipam la AJ sa-l loveasca. Ma intreb ce ar mai spune oamenii astazi daca Klitschko l-ar fi terminat in runda a 6-a. Tipam, imi smulgeam parul - sau ce fire de par mai am - ma temeam ca o sa ne coste milioane!



Lupta dintre noi este singura pe care intreaga lume vrea sa o vada si eu sunt aici, sunt campionul, sunt in continuare numarul 1 in lume si toata lumea o stie" a incheiat Fury.