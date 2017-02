Pacquiao revine in ring la 38 de ani: meci cu Amir Khan, pe 23 aprilie! Unde va avea loc lupta

"Negocierile dintre echipa Pacquiao si echipa Khan s-au incheiat, iar fanii vor avea un meci la 23 aprilie", a scris Manny Pacquiao, in varsta de 38 de ani, pe Twitter.

Deocamdata nu a fost anuntat locul in care se va disputa meciul, dar acesta ar putea fi in Emiratele Arabe Unite, scrie news.ro.

Manny Pacquiao a revenit in ring in noiembrie, la sapte luni de la retragere, si l-a invins pe americanul Jesse Vargas, intr-un meci disputat la Las Vegas.

Khan, in varsta de 30 de ani, a evoluat ultima oara in mai 2016, cand a fost invins de mexicanul Saul Alvarez.

Negotiations between team Pacquiao and team Khan have come to terms for the April 23 bout as this is what the fans wanted. #PacquiaoKhan