"Nu are puncte slabe! Klitscko va fi surprins!" Ultimul adversar dezvaluie motivul pentru care Joshua poate realiza marea surpriza

Marele meci de pe Wembley va avea loc sambata de la ora 21.00, in direct la ProTV!

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Super-meciul dintre Wladimir Klitschko si Anthony Joshua cu 3 centuri puse in joc se anunta exploziv! Klitschko vine dupa infrangerea din 2015 in fata lui Tyson Fury la decizie, in timp ce Anthony Joshua este neinvins in cele 18 meciuri de pana acum.

Pugilistul britanic de doar 27 de ani si-a aparat cu succes centura IBF pe 10 decembrie anul trecut in fata lui Eric Molina prin KO tehnic in runda a 3-a. Toate victoriile lui Joshua au venit extrem de rapid - in doar 2 lupte meciul a ajuns pana in runda a 7-a! In rest, Joshua si-a trims la podea adversarii!

Molina, ultimul adversar a lui Klitschko, l-a laudat pe acesta intr-un interviu pentru Sky Sports: "In intreaga mea cariera am incercat sa gasesc punctele slabe ale adversarilor, punctele pe care sa le atac, si chiar nu am putut gasi vreo vulnerabilitate. Nu l-am putut pune niciodata in dificultate!



A fost dificil pentru mine sa vin cu ceva pentru ca nu aveam cu ce. Mereu incerc sa incep lupta mai lent, sa imi analizez adversarul, dar nu aveam ce analiza. A fost prea puternic si nu exista niciun mod prin care il puteam rani. Viteza bratelor sale care vine cu dimensiunea sa este una dintre cele mai importante lucruri. Nu vezi un luptator la categoria grea sa vina cu o asemenea viteza a bratelor, cu combinatiile pe care le-a avut fara sa existe vreun indiciu pentru ce urmeaza sa faca.



Este foarte rar sa vezi un luptator masiv sa poata trimite 3,4,5 lovituri fara sa dea vreun semn al loviturii pe care o pregateste. Pentru un om de statura lui si fizicul lui, nu exista indicii. Asta m-a coplesit din prima clipa. De asemenea, este mult mai bun defensiv decat poate crede Wladimir Klitschko ca este. Este echilibrat in multe pozitii" a declarat Molina.

Anthony Joshua isi va apara din nou centura IBF la categorie grea impotriva lui Wladimir Klitschko pe Wembley, sambata 29 aprilie, in direct la ProTV! In duel sunt puse in joc si centurile WBA (Super) si IBO la categorie grea, cedate de Tyson Fury dupa ce a cazut un test antidoping inainte sa aiba loc revansa cu Klitschko.