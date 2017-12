Mayweather ajuta un ROMAN sa devina campion mondial! "Ii multumesc lui Mayweather pentru aceasta oportunitate!"

Ronald Gavril este convins ca il va invinge pe David Benavidez in luna februarie.

Pugilistul Ronald Gavril este increzator inaintea meciului din luna februarie cu David Benavidez si crede de data aceasta data il poate invinge pe american, informeaza worldboxingnews.net.

"Stiu ca pot castiga de data aceasta! Abia astept sa intru din nou in ring si sa castig centura. I-am invatat rapid planul de joc la primul meci, l-am blocat bine si intentionez sa procedez la fel. Este puternic si rapid, dar sunt pregatit pentru orice plan va avea. Stiu ca pot castiga de aceasta data. Acum ma pregatesc mai intens. Nu il pot lasa sa castige. Unii oameni spun ca eu am fost castigatorul in septembrie. Tot ce pot face este sa fiu pregatit. Le multumesc lui Floyd Mayweather si lui Leonard pentru ca am inca o oportunitate de a boxa cu Benavidez. Este un pugilist mare si un adversar dificil. Cu siguranta va fi un meci mare", a spus Gavril. Pugilistul in varsta de 31 de ani este impresariat de Floyd Mayweather.

Cei doi s-au mai intalnit in septembrie la Las Vegas, unde Gavril a fost invins la puncte de Benavidez intr-un meci pentru centura WBC.

Benavidez devenea cel mai tanar campion mondial la box profesionist, la doar 20 de ani. Ronald Gavril si David Benavidez se vor intalni pe 17 februarie.