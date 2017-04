Cea mai tare gala de box a anului, transmisa LIVE de ProTV! Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg pe Wembley, in fata a 80.000 de spectatori

Gala de box va fi transmisa in direct de ProTV si Sport.ro

Wladimir Klitschko si Anthony Joshua se bat in cel mai tare meci de box al anului. Cei doi grei se confrunta pe Wembley, in fata a 80.000 de spectatori, pentru trei centuri mondiale, WBA, IBF si IBO, meciul fiind considerat cea mai tare confruntare posibila la categoria grea in acest moment!

In aceeasi gala se bate si un roman. Viorel Simion, campionul intercontinental IBF, da piept cu Scott Quigg, fost campion mondial WBA si unul dintre cei mai buni luptatori din lume la categoria pana.

Quigg are o singura infrangere in cariera, venita anul trecut, atunci cand a si pierdut titlul mondial, la fel ca Simion, care are de asemenea o singura infrangere in cariera, venita dupa un meci in Anglia, in fata lui Lee Shelby, in 2013.

Gala va avea loc pe Wembley, asteptandu-se sa fie in jur de 80.000 de spectatori la meci!

Gala va fi transmisa in direct de ProTV si Sport.ro, sambata 29 aprilie!