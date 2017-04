LIKE A BOSS! "Nu sunt perfect, dar incerc!" :)) Declaratia magnifica a lui Joshua dupa victoria prin KO

Joshua l-a facut KO pe Klitschko in runda a 11-a.

Anthony Joshua este regele lumii in acest moment! Britanicul a castigat in fata a 100.000 de oameni pe Wembley, un meci pe care il astepta toata planeta. Acesta l-a facut KO pe Wladimir Klitschko in runda a 11-a dupa ce a trecut prin momente grele la mijlocul partidei.

Intrebat la final cum se simte, Joshua a raspuns:

"Ce pot sa zic? 19-0 in doar 3 ani si jumatate la profesionisti. Nu sunt perfect, dar incerc sa fiu. Asta a fost meciul, am facut ce trebuia ca sa castig. Am revenit in meci din momente dificile si am castigat. Lennox Lewis, Roy Jones Jr, va multumesc, voi sunteti inspiratia mea", a spus Joshua dupa meci.

Acesta l-a provocat pe Tyson Fury, cu care e posibil sa urce in ring.