La un pas sa se faca! Oferta primita de McGregor de la Mayweather in direct la TV

McGregor a primit o oferta directa de la Mayweather.

Meciul dintre Mayweather si McGregor are sanse mari sa se faca. Irlandezul a primit o oferta concreta de 15 milioane de dolari din partea lui Mayweather, iar acesta urmeaza sa dea un raspuns.

McGregor a avut trei lupte fantastice in ultimul an, doua cu Nate Diaz si ultimul cu Eddie Alvarez, avand castiguri in jur de 10 milioane de dolari in fiecare meci.

Meciul ar urma sa aiba loc pe reguli de box, si ar putea fi facut spre finalul anului 2017.