Romanii se bat pentru Centura de Aur cu sportivi din 13 tari. Nistor, singurul pugilist care l-a batut pe greul Joshua, in echipa Romaniei

Incepand de miercuri, 10 mai, si pana duminica, aproximativ 100 de pugilisti din 14 tari se vor intrece in Sala Polivalenta din Iasi, la cea de-a 42-a editie a turneului international de box “Centura de Aur - Nicolae Linca”. Pe langa echipa Romaniei, la turneu vor fi prezenti si pugilisti din Rusia, Ucraina, Italia, Irlanda, Spania, Suedia, Ungaria, Bulgaria, Tunisia, Moldova, Serbia, Croatia si Belgia.

Romania se va prezenta cu echipa nationala din care nu va lipsi campionul mondial APB, Mihai Nistor, singurul adversat care l-a invins in cariera pe Anthony Joshua, britanicul care a devenit campion mondial la categoria grea dupa ce l-a pus la podea pe Vladimir Klitschko. In 2011, la Campionatele Europene de box din Turcia, Nistor obtinea medalia de bronz dupa ce il facea KO pe Joshua in repriza a treia. Ne vor mai reprezenta si proaspetii campioni europeni U22, Robert Jitaru si Andrei Aradoaie, dar si Harbuz Sebastian sau Steluta Duta.

Invitat de onoare va fi proaspatul presedinte de onoare al Federatiei Romane de Box, Mihai Leu, iar conform oficialilor FR Box, centurile de campion au fost fabricate special si sunt identice cu cele acordate la prima editie, in 1972, iar aceasta editie se anunta a fi cea mai spectaculoasa din ultimii 10 ani de zile.

Autor: Gabriel Chirea