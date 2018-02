Mayweather vs. McGregor, partea a doua // Intra Mayweather in CUSCA?! Fotografia soc postata si atacul violent la irlandez

Zvonurile ca Floyd Mayweather Jr ar putea sa ajunga in MMA dupa retragerea din box se intensifica.

Recent, Mayweather s-a filmat in timp ce a intrat in octogon pentru cateva antrenamente. El a negat initial ca ar vrea sa lupte in cusca impotriva lui McGregor, dar ultimul gest pare sa tradeze apropierea unui nou meci al milioanelor!

Mayweather a postat pe contul sau de Facebook o fotografie editata, in care el si McGregor se lupta in octogon, pe reguli de MMA.

"Asasin certificat vs. tarfa certificata", a scris Mayweather.