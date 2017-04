INCREDIBIL! Cati bani poate sa primeasca legendarul Michael Buffer pentru meciul dintre Joshua si Klitschko

Gala in care Klitschko se bate cu Joshua si Simion cu Quigg, e LIVE sambata seara la ProTV de la 00:15

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Un meci pe Wembley in fata a 90.000 de oameni intre doi luptatori la categoria grea nu putea avea loc fara celebrul: "Let's Get Ready To Rumble!" al lui Michael Buffer! Cel mai faimos crainic din lume va fi prezent si inainte de lupta dintre Anthony Joshua si Wladimir Klitschko.

De 35 de ani este "vocea marilor meciuri" iar Buffer va incasa o suma incredibila pentru a face prezentarea lui Joshua si Klitschko, lupta care poate fi cea mai mare din 2017!

Buffer, cel care are o avere estimata intre 120 de milioane de lire si 320 de milioane de lire, va primi numai putin de 5 milioane de euro pentru meciul de sambata seara.

