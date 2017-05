Imagini uluitoare: antrenorul a intrat in ring si l-a lovit in plin pe adversar, apoi a fugit de politie

Un incident absolut incredibil a avut loc la meciul de box dintre Andre Dirrell, campion mondial al categoriei supermijlocii, si Jose Uzcategui. Unchiul lui Dirrell a patruns in ring la finalul meciului, incheiat prin descalificarea lui Uzcategui, si l-a lovit pe venezuelean in plin!

Scenele haotice s-au petrecut la MGM National Harbor, din Maryland. Leon Lawson, unchiul si antrenorul lui Dirrell, a patruns in ring dupa ce arbitrul l-a descalificat pe Uzcategui pentru ca a lovit dupa ce gongul a batut pentru incheierea unei reprize.

Lawson s-a facut nevazut la scurt timp si acum este cautat de politie!

Uzcategui a anuntat, prin intermediul reprezentantilor sai, ca va depune plangere pentru agresiune.

"Imi pare nespus de rau pentru gestul antrenorului meu. Antrenorul meu este familia mea, este unchiul meu! Ii pasa mult de mine si ma iubeste, va rog sa il iertati.

Nu am castigat asa cum mi-as fi dorit, dar voi reveni si voi arata ca sunt puternic", a spus Dirrell la finalul luptei incheiate prematur de arbitru.

"Am aruncat o combinatie si nu am auzit gongul. Am lovit fara sa aud. Merit sa fiu invingator", a spus si Jose Uzcategui.

Dirrell, in varsta de 33 de ani, a devenit acum challenger oficial al englezului James DeGale, care l-a invins si pe Lucian Bute.

When you check up on last night's US fights and find out Dirrell won by DQ for being KO'd after bell and his uncle wanted some revenge! pic.twitter.com/vnucTamUuO