GENIAL! "Ce naiba, sunt atat de prost?" Mike Tyson a povestit ce s-a intamplat cand a dat BAC-ul :)) VIDEO

Mike Tyson a povestit ce s-a intamplat cand a dat BAC-ul.

Mike Tyson a vorbit despre perioada sa in inchisoare, acolo unde a facut sex cu sute de femei venite in vizita la el. Acesta a dezvaluit si cum a incercat sa isi scada din pedeapsa dand BAC-ul in inchisoare.

La americani, cei care renunta la liceu si nu reusesc sa isi ia o diploma, pot da acest test, denumit "GED", echivalentul BAC-ului, care le da o diploma ce inseamna absolvirea liceului.

Tyson povesteste ca a dat acel test insa l-a picat cu brio. "A venit o avocata la mine si mi-a zis sa dau testul, ca imi scade din pedeapsa. Am incercat sa il iau dar l-a picat. Ce naiba, asa prost sunt?", povesteste Tyson in gluma.