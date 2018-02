Gavril, CE CHIN! Romanul lui Mayweather a fost invins categoric in meciul de titlu mondial din aceasta dimineata

Ronald Gavril a pierdut la decizie.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Ronald Gavril a fost invins in aceasta dimineata in meciul de titlul mondial la box in versiunea WBC. Romanul stabilit in Las Vegas, acolo unde se antreneaza si este promovat de Floyd Mayweather si echipa TMT, nu a avut nicio sansa cu Joseph Benavidez.

Meciul dintre cei doi a fost o revansa, dupa ce anul trecut mexicano-americanul a castigat prima confruntare la decizie impartita. De data aceasta nu a fost insa niciun dubiu, doi dintre cei trei arbitri nedandu-i nicio runda lui Gavril din cele 12, iar al treilea arbitru i-a dat o singura runda!

Romania ramane cu 4 campioni mondiali la box la profesionisti, Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute si Adrian Diaconu.

Vezi mai jos comentariul runda cu runda al meciului Gavril vs Benavidez, facut de Florian Ceafalau:

FINAL: Wow doi arbitri nu i-au dat nicio runda lui Gavril, un arbitru i-a dat o singura runda... pacat insa diferenta a fost prea mare.

Runda 12: nicio emotie pentru Benavidez. Nu cred ca Gavril a castigat mai mult de 2-3 runde. Undeva la 117-110 meciul.

Runda 11: runda lui Gavril si asta pentru ca Benavidez a boxat iar lejer... daca nu da KO insa Gavril nu are nicio sansa sa castige.

Runda 10: mexicanul a luat o pauza runda asta, cred ca urmeaza doua runde grele pentru al nostru.

Runda 9: runda devastatoare pentru mexican. Gavril rezista cu greu!

Runda 8: Mexicanul a inceput sa trimita bombe iar. Gavril in continuare fara stralucire.

Runda 7: Benavidez se joaca in continuare...

Runda 6: Benavidez pare un matador cu bratul din fata sinse joaca in continuare. Gavril e muncitor insa nu gaseste nimic care sa mearga. La jumatatea meciului nu cred ca a castigat vreo runda...

Runda 5: Benavidez incepe sa se joace deja. Nu il vad pe Gavril sa termine in picioare meciul :(

Runda 4: Momente grele pentru Gavril care e aproape sa fie numarat. Benavidez pare imposibil de batut in seara asta. Posibil 10-8!

Runda 3: Fantastic bratul din fata al mexicanului! Gavril nu e capabil sa treaca de jab pana acum :(

Runda 2: Croseul de stanga face ravagii pentru Benavidez. Gavril inca nu e in meci din pacate.

Runda 1: Benavidez destul de bun pe jab, Gavril cauta corp-cap dar nube destul de aproape.