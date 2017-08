Game over! Vladimir Klitschko si-a anuntat retragerea din box: "Am obtinut tot ceea ce visam"

AC Milan - Craiova va fi diseara la ProTV de la 21:45.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Vladimir Klitschko, fost campion mondial la profesionisti, a anuntat ca se retage din activitatea sportiva, la varsta de 41 de ani, a anuntat Kicker.



"Ca boxer amator si profesionist, am obtinut tot ce am visat si acum vreau sa incep o alta cariera dupa sport. Nu mi-am imaginat niciodata ca as putea avea o cariera atat de lunga si de succes in box. Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut, in special familiei, echipei mele si fanilor", a declarat pugilistul.

Klitschko a disputat ultimul meci la 29 aprilie. El a fost invins prin KO tehnic in runda a 11-a de Anthony Joshua, intr-o partida la categoria grea. Joshua, care si-a aparat atunci cu succes centura IBF la categoria grea si a castigat titurile WBA si IBO, care erau vacante, spera la o revansa cu Klitschko, la 11 noiembrie. La meciul din aprilie, desfasurat pe Stadionul Wembley, au asistat aproximativ 90.000 de spectatori, un record.

In cariera sa de boxer profesionist, inceputa in 1996, Klitschko a obtinut 64 de victorii (53 KO) si a fost invins de cinci ori. El a devenit prima data campion mondial in 2000, titlu WBO pe care l-a pierdut dupa trei ani. in 2006, ucraineanul a devenit campion IBF si IBO, in 2008 si-a adaugat titlul WBO, si in 2011 pe cel WBA. A pastrat centurile unificate pana in 2015, cand a fost invins de Tyson Fury.

Ca amator, Klitschko a cucerit titlul olimpic in 1996, la Atlanta.